Çin'de şiddetli fırtına inşaat alanında tonlarca yalıtım malzemesini gökyüzüne savurdu

Son dönemde Çin'in inşaat sektöründe enerji verimliliği hedefleriyle yaygın olarak kullanılan dış cephe yalıtım malzemeleri, köpük paneller, hem maliyet avantajı hem de performans nedeniyle tercih ediliyor.

Ancak bu hafif ve büyük panellerin inşaat aşamasında yeterince sabitlenmemesi, güçlü rüzgarlarda ciddi risk oluşturabiliyor.

YALITIM PANELLERİ HAVADA SAVRULDU

Şanşi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinde yapımı süren bir konut projesinde şiddetli bir rüzgar, tonlarca yalıtım panelini yerinden söküp havaya savurdu.

O anlar, çevredeki binalardan ve araziden çekilen görüntülerde kar fırtınası gibi göründü.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Paneller rüzgarla birlikte yükseldi, savruldu ve geniş bir alana dağıldı.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.