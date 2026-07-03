Mimar açıkladı: Evdeki nemden kurtulmanın tek yolu bu

Evinizin bir köşesinde baş gösteren nem, genellikle duvarları kırdırıp tadilat yaptırmayı gerektiren, hem zahmetli hem de maliyetli bir sürecin başlangıcıdır.

Ancak uzman mimar Maximo Caballero, nem daha evinize yerleşmeden onu durdurmanın, evin çok küçük bir bölümüne yapılacak doğru bir dokunuşla mümkün olduğunu belirtiyor.

Nemden kurtulmanın anahtarı bodrum katı

Mimar Maximo Caballero, evin tüm yüzeylerinde nemi önlemenin yolunun bodrum katının doğru bir şekilde su yalıtımından geçtiğini vurguluyor.

Bodrum katının üzerine özel bir su geçirmez tabaka yerleştirilir.

Bu katman, tıpkı suya batırılmış bir bardak gibi hareket eder. Sızıntı olsa bile nemin zemine veya duvarlara geçmesini engeller.

Levhalar birbirinin üzerine gelecek şekilde yerleştirilerek nemin geçişini tamamen kesen kesintisiz bir bariyer oluşturulur.

Duvarlarla birleşme noktalarında bırakılan ekstra malzemeler sayesinde tüm zemin kat koruma altına alınır.

Neden erken müdahale etmelisiniz?

Evinizin çok küçük bir yüzdesini kapsayan bu yalıtım işlemi, aslında evin bütünlüğünü koruyan en önemli adımdır.

Eğer en başta bu önlem alınmazsa, karşılaşılabilecek sorunlar sadece estetikle sınırlı kalmaz.

Ciddi yapısal hasarların yanı sıra, oluşan küf nedeniyle ailenizin sağlığı da tehlikeye girebilir.