Çin'de trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti

Çin'in iç kesimlerindeki Hınan eyaletinin Nanyang şehrinde yolcu taşıyan minibüs, kara yolunda seyreden kamyona arkadan çarptı.

Xinhua ajansının haberine göre kazada minibüste seyahat eden 16 yolcudan 13'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Dokuz koltuklu minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazaya ilişkin soruşturmayı yürütmek ve çalışmaları koordine etmek üzere bir ekibi bölgeye gönderdi.