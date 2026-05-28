İran'dan ABD'ye mesaj: Geri adım atmayacağız

ABD ile İran arasındaki gerginlik ve kalıcı çözüm umutları devam ederken Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma hakkı, Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması şeklindeki kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TRUMP ÇIKIŞ YOLU ARIYOR"

Trump'ın içinde bulunduğu stratejik çıkmazdan kurtulmanın yolunu aradığını vurgulayan Azizi, "Trump'ın tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapma arasında gidip geldiği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

