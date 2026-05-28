Kuveyt'e füze ve İHA saldırıları yapıldı

Orta Doğu’da hareketli günler...

ABD’nin İran’ın Bender Abbas şehrine yönelik son saldırılarının yankıları sürerken, Körfez bölgesinde güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı.

İHA VE FÜZE İLE SALDIRILDI

Kuveyt ordusu, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıkladı.

Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları önleme çabalarının sonucu olduğu belirtilerek, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

DETAY PAYLAŞILMADI

Saldırıların kaçının önlendiği ya da herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.