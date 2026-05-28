Kocaeli'de iş yerine otomobil daldı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemal Sunal Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, reklam panosuna çarpmasının ardından iş merkezine girdi.
Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camı kırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücünün yaralanmadan atlattığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)