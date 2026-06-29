Çin'den tarihi rekor: Saniyede 51,3 terabit veri iletimi gerçekleştirildi

China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company ve Dekoli ortaklığında yürütülen ulusal proje kapsamında, yeni nesil iletişimde önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

Gerçekleştirilen ilk saha denemesinde, dalga boyu başına 1,2 Tb/s kapasite sunan sistemle yaklaşık 206 kilometre mesafede saniyede 51,3 terabit kesintisiz veri aktarımı sağlandı.

GELENEKSEL FİBER TEKNOLOJİSİNDEKİ SINIRLAR AŞILIYOR

Işığı katı cam yerine havadan geçiren içi boş fiber optik kablolar, sinyal gecikmesini azaltırken ağ kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Araştırma ekibi, laboratuvar ortamı dışındaki gerçek dünya koşullarında yüksek güçlü sinyal iletimi sorununu çözerek bu teknolojinin gelecekteki kullanım güvenilirliğini kanıtladı.

Sisteme entegre edilen uyarlanabilir hız kontrol mekanizması ve esnek kanal gücü tahsisi, değişken koşullarda en optimize performansın elde edilmesini sağladı.

Bu akıllı tasarım sayesinde farklı veri hızları ve kanal aralıkları üzerinden hibrit iletim de başarıyla gerçekleştirildi.

Geliştirilen kademeli çift kazanç ünitesi mimarisi ve çok elemanlı katkılama yaklaşımı, yüksek güç koşullarında 33,5 dBm maksimum çıkış gücüne ulaştı.

Yeni optik yükseltici, geniş çalışma aralığı boyunca çok daha tutarlı ve sağlam bir sinyal kararlılığı sundu.

Olası optik bağlantı arızalarına karşı sistem, güç anormalliği tespiti ve otomatik kilitlemeli kapatma gibi gelişmiş güvenlik önlemleriyle donatıldı.

Bu çok katmanlı koruma mekanizmaları, anormal durumlarda hızlı yanıt vererek ekipman hasarlarını önlüyor ve operasyonel güvenilirliği en üst seviyeye çıkarıyor.