Dünya Kupası sürprizi Yeşil Burun Adaları: Melez torunların Portekiz Karanfil Devrimi ile gelen bağımsızlığı

Dünya Kupası her defasında olduğu gibi sürprizlerle dolu.

Daha önce pek kimsenin adını bile duymadığı Yeşil Burun Adaları (Capo Verde) gruptan çıkmayı başardı.

Dünya Kupası'na ilk defa katılan Yeşil Burun Adaları, 3 maçta da beraberlik alarak, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın olduğu gruptan 2'nci olarak çıktı ve 4 Temmuz'da son 32 turunda Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZLİLER KEŞFETTİ

Afrika kıtasının batısındaki 18 ada ile adacıktan oluşan Yeşil Burun Adaları'nda, 1456 yılında Portekizlilerin adalara çıkışına kadar yerleşim bulunmuyordu.

Ülkenin resmi adı "Capo Verde", Portekizce'de "yeşil burun" anlamına geliyor.

Bu adlandırma Portekizli sömürgeciler tarafından Afrika'nın en batısındaki yeşil alanı vurgulamak amacıyla kondu.

KOLONİCİLER İLE KÖLELERİN ÇOCUKLARI

Yeşil Burun Adaları'nın mevcut nüfusu, 1456 yılı ve devamında adalara yerleşen Portekizliler ile yanlarında gelen Afrikaların kaynaşması sonucu ortaya çıkan melez bir toplum.

Adalarda yaşamakta olan 600 bin civarında olduğu tahmin edilen nüfusun 2 katına yakın da bir diaspora nüfusu var.

DİASPORA NÜFUSU DAHA KALABALIK

Özellikle 20'inci yüzyılda takımadada sık sık yaşanan kıtlık problemleri nedeniyle Yeşil Burun nüfusunun önemli bir bölümü ülkeden göç etti.

Yeşil Burun diasporası özellikle ABD, Portekiz ve Angola'da yaşıyor.

Başta Massachusetts olmak üzere 1 milyondan fazla nüfus Yeşil Burunlu'nun dünyanın başka yerlerinde yaşadığı tahmin ediliyor.

KARANFİL DEVRİMİ İLE BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDI

1975 yılına kadar Portekiz'e bağlı olan Yeşil Burun Adaları, 1975'te Portekiz'de yaşanan Karanfil Devrimi diye adlandırılan darbe sürecinin sonunda bağımsızlığını kazandı.

İktidarı ele alan alt düzey askerlerden oluşan cunta, bağımsızlık talep eden Yeşil Burunluların bağımsızlığa geçiş sürecini yönetecek bir geçiş hükümeti kurmasına onay verdi.

Devamında adalardan Portekiz ordusu kademe kademe çekilerek Yeşil Burun Adaları'nın bağımsızlığı kabul edildi.

ÜLKENİN DİVASI EVORA

Resmi dili Portekizce olan ülke nüfusunun büyük bölümü Katolik Hristiyan. Ancak adalarda Protestan Hristiyan nüfus da yaşıyor.

Ülkenin en ünlü figürü 2011 yılında hayatını kaybeden Grammy ödüllü şarkıcı Cesária Évora.

TÜRKİYE'YE DE GELMİŞTİ

Evora, birçok Avrupa ülkesinde, dünyadaki yoksul toplumlara dikkat çekmek amacıyla çıplak ayakla sahneye çıktı.

Cesária Évora, 3 defa Türkiye'de de konser verdi.



