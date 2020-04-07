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Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor

Dünya üzerinde ekonomileri vuran koronadan, Çin'in sorumlu olduğu ve zararın tazmin edilmesi istendi.

İHA |
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Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor

Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'e yönelik tazminat davaları gündemde.

Açılacak davaların hepsi de Çin Komünist Partisi'nin, en kötü haberleri dış dünyadan gizlemeye çalıştığı ve hastalığın yayılmasına sebep olduğu yönünde.

Eğer Çin koronadan sorumlu tutulursa ülkeler, Pekin'den kanuni olarak trilyonlarca dolar talep edebilir.

Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor

İNGİLİZLER RAPOR HAZIRLADI

İngiliz dış politikası düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, Çin'in  korona yüzünden dünya üzerindeki ekonomik etkisinden sorumluluğu olduğu yönünde rapor hazırlandı.

Raporda, Çin hükümetinin uluslararası sağlık sorumluluklarını ihlal ettiğine dair deliller de sunuldu. Belirtilen raporda, zararların Çin'den tazmin edilmesinin yolları anlatıldı.

Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor

ÇİN'DEN NEDEN TAZMİNAT ALINMALI


Çin hükümetinin ihmalleri şöyle sıralandı:

1- UST'lerin altı ve yedinci maddelerini ihlal ederek insandan insana bulaşma delilini ortaya çıkaracak verileri, farkında olmasından üç haftaya kadar açıklayamadı.

2- DSÖ'ye, 2 Ocak 2020 ve 11 Ocak 2020 tarihleri ​​arasında, IHR'lerin altıncı ve yedinci maddelerini ihlal ederek enfeksiyonların sayısı hakkında hatalı bilgi sağladı.

3- Ölümcül zoonotik (hayvan kaynaklı) viral enfeksiyondan kaçınılabilir vektörleri yasaklamak yerine, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 12. maddesini ihlal ederek tehlikeli viral konakçı türlerin insanların tüketimi yasaklamadı.

4- 23 Ocak 2020'de insandan insana bulaşma bilgisine rağmen beş milyon insanın bölgeden ayrılmasına müsaade etti.

Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor

Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor

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