Afonkarahisar'da yanında çalışan şahıs tarafından boğazından bıçaklandı: Kurtarılamadı...

İHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkiinde Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen şahısla iş konusunda tartıştı.
Akşit, traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahısın bıçaklı saldırısına uğradı.
Yanında çalışan kişi boğazından bıçakladı
Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi. Bu sırada aile üyeleri, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Kurtarılamadı
Olayın ardından kaçan şahıs, jandarmanın drone ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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