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Afonkarahisar'da yanında çalışan şahıs tarafından boğazından bıçaklandı: Kurtarılamadı...

Afonkarahisar'da yanında çalışan şahıs tarafından boğazından bıçaklandı: Kurtarılamadı... Afyonkarahisar’da bir çiftçi yanında çalışan çobanın saldırısı sonrası boğazından bıçaklanarak öldürülürken, olayda sonra kaçan şahıs jandarmanın drone ile dağlık arazide yaptığı arama çalışmasıyla yakalandı.