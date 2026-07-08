Çinli otomobil üreticisi Chery, Güney Afrika'da üretime başlıyor

Chery, Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da yer alan Rosslyn fabrikasını düzenlenen resmi törenle faaliyete geçirdi.

Tesisin 2027 yılının ortalarında üretime başlaması ve tam kapasiteye ulaştığında tek vardiyada yıllık 50 bin adetlik üretim hacmine ulaşması planlanıyor.

CHERY YEREL ÜRETİME GEÇİYOR

Ocak ayında Nissan'dan satın alınan tarihi tesis, kapsamlı bir modernizasyon sürecinin ardından Çinli üreticinin bölgedeki kapsamlı otomotiv merkezi olacak.

Şirket, fabrikadaki mevcut 692 çalışanın tamamını istihmanda tutma sözü verirken tedarik zinciri genelinde yaklaşık 3 bin yeni iş yaratmayı hedefliyor.

GÜNEY AFRİKA PAZARINDA REKOR BÜYÜME

2021 yılında ülkeye giriş yapan Chery, bu yılın ilk beş ayında Toyota'nın ardından Güney Afrika'da en çok satış yapan ikinci otomobil markası olmayı başardı.

Rosslyn tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte şirket, Afrika'da binek araçlardan yeşil enerjiye kadar uzanan eksiksiz bir endüstriyel zincir ekosistemi kurmuş oldu.