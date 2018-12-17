Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları'nı boşluğa bıraktırdığı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

Çinli 'Robin Hood' çatıdan binlerce dolar saçtı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong dolarını bulabildiğini; Wong Ching Kit'in ise gözaltına alındığını yazdı.

ZENGİNDEN ALDI FAKİRE VERDİ

Kendisini ‘zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldiği görüldü.



