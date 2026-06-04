Çocuk odası mobilyalarında gözden kaçan alerjen riski

Çocuklar günün büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor. Bu nedenle iç mekan hava kalitesi, son yıllarda çocuk sağlığı araştırmalarında daha fazla öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Özellikle mobilya, boya, vernik ve yapıştırıcı gibi ürünlerden havaya karışabilen bazı kimyasal bileşenlerin olası etkileri daha yakından inceleniyor.

Her çocukta aynı sonucu doğurmasa da bu maddelerin bazı alerjik ve solunum yolu yakınmalarıyla ilişkilendirilebildiği belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, çocuk odalarında kullanılan ürünlerin yalnızca görünümüne değil, içeriklerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

GÖZDEN KAÇAN ETKEN ÇOCUK ODASINDA OLABİLİR

Çocuklarda alerjik belirtiler ortaya çıktığında ilk şüphe genellikle dış etkenler oluyor. Polenler, ev tozu akarları, küf veya mevsim değişiklikleri çoğu zaman ilk akla gelen nedenler arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda araştırmacılar, çocukların uzun saatler geçirdiği iç mekanlarda kullanılan malzemeleri de daha yakından inceliyor.

Özellikle belirtilerin yeni bir oda kurulduktan, yeni mobilyalar eve girdikten veya odada kapsamlı bir değişiklik yapıldıktan sonra başlaması durumunda, iç mekan koşullarının da değerlendirilmesi öneriliyor.

YENİ EŞYA KOKUSUNUN ARDINDAKİ GERÇEK

Yeni alınan mobilyalardan yayılan koku çoğu zaman normal kabul ediliyor. Hatta birçok kişi bu kokuyu ürünün yeni ve kaliteli olmasının bir göstergesi olarak görüyor. Ancak uzmanlara göre bu koku yalnızca “yeni eşya kokusu” değil. Boya, vernik, yapıştırıcı ve çeşitli kaplama malzemelerinden havaya karışan bazı bileşenler de bu kokunun oluşmasında rol oynayabiliyor.

Bu maddelerin önemli bir bölümü VOC (Uçucu Organik Bileşikler) olarak adlandırılıyor. Oda sıcaklığında buharlaşabilen bu bileşikler, özellikle yeni üretilmiş veya yeni monte edilmiş ürünlerde daha yoğun hissedilebiliyor.

Birçok kişi yeni mobilya kokusunu kalite göstergesi olarak değerlendirse de uzmanlara göre yoğun koku, ürünün havaya çeşitli bileşenler saldığının işareti de olabiliyor. Bu nedenle yeni alınan çocuk mobilyalarının kullanılmadan önce havalandırılması öneriliyor.

MOBİLYALARDAKİ GÖRÜNMEYEN RİSK: FORMALDEHİT

Çocuk mobilyalarında kullanılan boyalar her zaman doğrudan sağlıklı kabul edilmiyor. Kimyasal madde yayan (VOC) veya ağır metal içeren bazı boya türleri; solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik yakınmalar ve çocukların gelişimi üzerindeki olası etkileri nedeniyle uzun yıllardır araştırılıyor.

Çocuk mobilyalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise formaldehit. Sunta, MDF ve benzeri ahşap bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan bazı yapıştırıcılarda bulunabilen bu madde, iç mekan hava kalitesi araştırmalarında yakından takip ediliyor.

Bu nedenle birçok ülkede formaldehit salınımına ilişkin sınırlar uygulanıyor. Uzmanlar da özellikle çocuk odalarında kullanılacak mobilyalarda düşük formaldehit emisyonuna sahip ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

ÇOCUKLAR ÇEVRESEL ETKİLERE DAHA AÇIK

Uzmanlar çocukların çevresel etkilere karşı yetişkinlerden daha hassas kabul edildiğini belirtiyor. Çocuklar daha hızlı nefes alıyor, vücut ağırlıklarına göre daha fazla hava soluyor ve gelişim süreçleri devam ediyor.

Bu durum iç ortam havasındaki değişimlerden yetişkinlere kıyasla daha fazla etkilenebilmelerine yol açabiliyor.

Ancak konu yalnızca solunum sistemiyle sınırlı değil. Bebekler ve küçük çocuklar çevrelerini yetişkinlerden farklı şekilde keşfediyor. Özellikle diş çıkarma dönemlerinde beşik korkuluklarını, yatak kenarlarını veya mobilya yüzeylerini ağızlarına götürebiliyorlar.

Uzmanlar, çocuk mobilyalarında kullanılan boya ve kaplama ürünlerinin güvenlik testlerinden geçmiş olmasının bu nedenle önem olduğuna dikkat çekiyor.

GÜVENLİ MOBİLYALAR SEÇİMİNİN İPUÇLARI

Çocuk odası alışverişinde birçok aile renk, tasarım ve fiyat arasında seçim yapıyor. Ancak uzmanlara göre ürünlerin sahip olduğu güvenlik belgeleri de en az bu kriterler kadar önemli.

Özellikle EN 71-3 standardına uygun boya ve kaplamalar, ağır metal geçişine karşı test edilen ürünler arasında yer alıyor. E1 veya daha düşük formaldehit emisyon sınıfına sahip ürünler ile su bazlı boya kullanılan mobilyalar da daha güvenli seçenekler arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre güvenilir üreticiler, kullandıkları malzemeler ve sahip oldukları sertifikalar konusunda tüketicilere açık bilgi veriyor. Bu nedenle ürün seçerken yalnızca fiyat ve tasarımın değil, teknik özelliklerin de incelenmesi öneriliyor.

ÇOCUK ODASINDA SADECE TASARIMA BAKMAYIN

Çocuk odalarında güvenlik denildiğinde akla genellikle keskin köşeler, prizler veya devrilebilecek eşyalar geliyor. Oysa bazı riskler gözle görülemiyor. Bu nedenle uzmanlar, çocukların her gün saatlerce vakit geçirdiği odalarda yalnızca tasarıma değil, kullanılan malzemelerin içeriğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü bazen en önemli ayrıntılar, fark edilmeden solunan havanın içinde saklı olabiliyor.