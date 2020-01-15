Çocukları öpen sapık serbest bırakıldı

Görüntüler Ankara'dan...

50-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen sapık, bir parkta 13 yaşındaki iki kız çocuğunu önce ıssız alana götürmek istedi.

Kız çocuklarının bu isteği reddetmesi üzerine pes etmeyen sapık, bulunduğu yerde çocukları öptü.

VİDEOYA ALDI

Taciz anında çevredekilere yakalanan sapık, bir iş yerine alındı ve polisin gelmesi beklendi. Bu sırada bir vatandaş, sapığı videoya alarak sosyal medyada paylaştı.

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"CAHİLLİK ETTİM"

Videoyu kayda alan vatandaş, "Ne yapmaya çalışıyordun kızlara?" diye sorunca şüpheli önce suçunu inkar etti, ardından da "Cahillik ettim." dedi.

SERBEST KALDI

Çocukların şikayeti üzerine gözaltına alınan sapığın, delil yetersizliğinden serbest kaldığı öğrenildi.