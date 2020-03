Çok satan kitaplar - 06 Mart 2020

Bu hafta, çok satanlarda ilk sıraya "Fabrika Ayarı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Şeker Portakalı" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?"...

FABRİKA AYARI

Biz sohbetin gücüne ve bereketine inanıyoruz. Zira sohbet bir hâl aktarımıdır. Sohbet gönlün dile gelmesidir. Sohbet kalbin içindekinin bütün yalınlığıyla dışa vurmasıdır. Sohbet ile söz âdeta can bulur, can olur, can verir. Evet, bir sohbetin, muhabbetin sonucunda ortaya çıkan bu kitabın temel amacı bir yerlerde aksini bulmak, bir gönülden yankılanmaktır. Bir başlangıca vesile olmak, bir umudu diriltmektir. Bütün meselemiz, bir insanın kalbine dokunabilmektir. Sadece bir kardeşimizin fabrika ayarıyla, yani fıtratıyla yüzleşmesine aracı olsa, bu kitap görevini fazlasıyla yapmış olacaktır.

Fabrika Ayarı

Hayati İnanç, Bekir Develi

Profil Kitap S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

ALLAH'IM BEN GELDİM

‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’

‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'

…gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.



Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.

Günde 5 defa kendine de söyle.

Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:

‘Allah'ım ben geldim!’

Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep

Hatice Kübra Tongur

Hayy Kitap S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

İRADE TERBİYESİ

Cemil Meric'in "Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim." diye tarif ettiği "İrade Terbiyesi" İlk yayımlandığı tarihten itibaren pek çok dile çevrilmiş ve tembellik, İsteksizlik gibi huylardan kurtulmak isteyenlerin başucu kitabı olmuştur. Kitapta bilhassa gençlere ve zihnini kullanarak çalışanlara hitap eden Fransız profesör kendi hayatından aktardığı Örnekleri ve başka düşünürlerin tespitlerini de kullanarak İnsanın İrade zayıflığıyla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatıyor.

İrade Terbiyesi

Jules Payot Ediz Yay. S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

HEYET 4

Tarihte adı geçen iki Türk peygamber kimdi, Oğuz Kağan neyi simgeliyordu, Kur’an’da bahsedilen Zülkarneyn’in (a.s.) Oğuz Kağan’la bağı neydi, Türklerin ilk kitabı Ulu Han Ata Bitiği’nde neler yazıyordu.Hazırsanız sizi sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyoruz. Ya da taşının esrarından Altın Elbiseli Adam’ın gizemine, Alp Er Tunga’nın sır dolu hayatından Yecüc ile Mecüc’ün Oğuz Kağan’la ilişkisine, kuruluşun kutsal hikâyesinden Türklerin anlatılmamış serüvenine uzanan, kaynaklara ve bulgulara dayalı olağanüstü bir yolculuk.

Heyet 4 - Türklerin Kutsal Hikâyesi

Halil Yaşar Kollu

Lopus Yay.

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

1984 Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü etkili.

1984 George Orwell Çev.: Celal Üster Can Yay. S.: 352 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

SİMYACI

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce Can Yay. S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

MAZARİN MAVİSİ

Cem Kalender Mazarin Mavisi’nde Sansaryan Han’dan Beyoğlu Küçük Bayram Sokağı’na uzanan bir İstanbul fotoğrafına, etkileyici bir insan trajedisi yerleştiriyor.

Mazarin Mavisi

Cem Kalender

Doğan Kitap

S.: 292

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu





MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende

Çev.: Leman Çalışkan

Pegasus Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş