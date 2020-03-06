Çok satan kitaplar - 06 Mart 2020

Bu hafta, çok satanlarda ilk sıraya "Fabrika Ayarı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Şeker Portakalı" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?"...
FABRİKA AYARI
Biz sohbetin gücüne ve bereketine inanıyoruz. Zira sohbet bir hâl aktarımıdır. Sohbet gönlün dile gelmesidir. Sohbet kalbin içindekinin bütün yalınlığıyla dışa vurmasıdır. Sohbet ile söz âdeta can bulur, can olur, can verir. Evet, bir sohbetin, muhabbetin sonucunda ortaya çıkan bu kitabın temel amacı bir yerlerde aksini bulmak, bir gönülden yankılanmaktır. Bir başlangıca vesile olmak, bir umudu diriltmektir. Bütün meselemiz, bir insanın kalbine dokunabilmektir. Sadece bir kardeşimizin fabrika ayarıyla, yani fıtratıyla yüzleşmesine aracı olsa, bu kitap görevini fazlasıyla yapmış olacaktır.
Fabrika Ayarı
Hayati İnanç, Bekir Develi
Profil Kitap S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
Profil Kitap
S.: 160
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
ŞEKER PORTAKALI
Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Emrah İmre
Can Yay.
S.: 182
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
Kronik Kitap
S.: 288
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
ALLAH'IM BEN GELDİM
‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’
‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'
…gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.
Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.
Günde 5 defa kendine de söyle.
Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:
‘Allah'ım ben geldim!’
Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep
Hatice Kübra Tongur
Hayy Kitap S.: 144
Hayy Kitap
S.: 144
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
İRADE TERBİYESİ
Cemil Meric'in "Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim." diye tarif ettiği "İrade Terbiyesi" İlk yayımlandığı tarihten itibaren pek çok dile çevrilmiş ve tembellik, İsteksizlik gibi huylardan kurtulmak isteyenlerin başucu kitabı olmuştur. Kitapta bilhassa gençlere ve zihnini kullanarak çalışanlara hitap eden Fransız profesör kendi hayatından aktardığı Örnekleri ve başka düşünürlerin tespitlerini de kullanarak İnsanın İrade zayıflığıyla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatıyor.
İrade Terbiyesi
Jules Payot Ediz Yay. S.: 200
Jules Payot
Ediz Yay.
S.: 200
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
HEYET 4
Tarihte adı geçen iki Türk peygamber kimdi, Oğuz Kağan neyi simgeliyordu, Kur’an’da bahsedilen Zülkarneyn’in (a.s.) Oğuz Kağan’la bağı neydi, Türklerin ilk kitabı Ulu Han Ata Bitiği’nde neler yazıyordu.Hazırsanız sizi sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyoruz. Ya da taşının esrarından Altın Elbiseli Adam’ın gizemine, Alp Er Tunga’nın sır dolu hayatından Yecüc ile Mecüc’ün Oğuz Kağan’la ilişkisine, kuruluşun kutsal hikâyesinden Türklerin anlatılmamış serüvenine uzanan, kaynaklara ve bulgulara dayalı olağanüstü bir yolculuk.
Heyet 4 - Türklerin Kutsal Hikâyesi
Halil Yaşar Kollu
Lopus Yay.
S.: 280
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
1984
Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü etkili.
1984
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 352
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
SİMYACI
Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...
Simyacı
Paulo Coelho
Çev.: Özdemir İnce Can Yay. S.: 184
Çev.: Özdemir İnce
Can Yay.
S.: 184
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
MAZARİN MAVİSİ
Cem Kalender Mazarin Mavisi’nde Sansaryan Han’dan Beyoğlu Küçük Bayram Sokağı’na uzanan bir İstanbul fotoğrafına, etkileyici bir insan trajedisi yerleştiriyor.
Mazarin Mavisi
Cem Kalender
Doğan Kitap
S.: 292
MOMO
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo
Michael Ende
Çev.: Leman Çalışkan
Pegasus Yay.
S.: 304
Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu
Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap
Instagram: biyografivekitap