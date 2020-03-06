taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0979
Euro
6.8494
Altın
1671.29
Borsa
111281.13
Gram Altın
327.939
Bitcoin
55549.95

Çok satan kitaplar - 06 Mart 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 06.03.2020 - 10:45..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

çok satanlar

Bu hafta, çok satanlarda ilk sıraya "Fabrika Ayarı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Şeker Portakalı" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?"...

 

haftanın çok satan kitapları

FABRİKA AYARI

 

Biz sohbetin gücüne ve bereketine inanıyoruz. Zira sohbet bir hâl aktarımıdır. Sohbet gönlün dile gelmesidir. Sohbet kalbin içindekinin bütün yalınlığıyla dışa vurmasıdır. Sohbet ile söz âdeta can bulur, can olur, can verir. Evet, bir sohbetin, muhabbetin sonucunda ortaya çıkan bu kitabın temel amacı bir yerlerde aksini bulmak, bir gönülden yankılanmaktır. Bir başlangıca vesile olmak, bir umudu diriltmektir. Bütün meselemiz, bir insanın kalbine dokunabilmektir. Sadece bir kardeşimizin fabrika ayarıyla, yani fıtratıyla yüzleşmesine aracı olsa, bu kitap görevini fazlasıyla yapmış olacaktır.

Fabrika Ayarı

Hayati İnanç, Bekir Develi

Profil Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

 

haftanın çok satan kitapları

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

 

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

 

haftanın çok satan kitapları

 

ALLAH'IM BEN GELDİM

‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’
‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'

…gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.

Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.
Günde 5 defa kendine de söyle.
Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:

‘Allah'ım ben geldim!’

Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep

Hatice Kübra Tongur

Hayy Kitap

S.: 144

 

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

 

İRADE TERBİYESİ

Cemil Meric'in "Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim." diye tarif ettiği "İrade Terbiyesi" İlk yayımlandığı tarihten itibaren pek çok dile çevrilmiş ve tembellik, İsteksizlik gibi huylardan kurtulmak isteyenlerin başucu kitabı olmuştur. Kitapta bilhassa gençlere ve zihnini kullanarak çalışanlara hitap eden Fransız profesör kendi hayatından aktardığı Örnekleri ve başka düşünürlerin tespitlerini de kullanarak İnsanın İrade zayıflığıyla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatıyor.

İrade Terbiyesi

Jules Payot

Ediz Yay.

S.: 200

 

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

HEYET 4

Tarihte adı geçen iki Türk peygamber kimdi, Oğuz Kağan neyi simgeliyordu, Kur’an’da bahsedilen Zülkarneyn’in (a.s.) Oğuz Kağan’la bağı neydi, Türklerin ilk kitabı Ulu Han Ata Bitiği’nde neler yazıyordu.Hazırsanız sizi sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyoruz. Ya da taşının esrarından Altın Elbiseli Adam’ın gizemine, Alp Er Tunga’nın sır dolu hayatından Yecüc ile Mecüc’ün Oğuz Kağan’la ilişkisine, kuruluşun kutsal hikâyesinden Türklerin anlatılmamış serüvenine uzanan, kaynaklara ve bulgulara dayalı olağanüstü bir yolculuk.

Heyet 4 - Türklerin Kutsal Hikâyesi

Halil Yaşar Kollu

Lopus Yay.

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

1984

Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü etkili.

1984

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

 

SİMYACI

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 184

 

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın çok satan kitapları

MAZARİN MAVİSİ

Cem Kalender Mazarin Mavisi’nde Sansaryan Han’dan Beyoğlu Küçük Bayram Sokağı’na uzanan bir İstanbul fotoğrafına, etkileyici bir insan trajedisi yerleştiriyor.

Mazarin Mavisi

Cem Kalender

Doğan Kitap

S.: 292

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

 

haftanın çok satan kitapları

MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende

Çev.: Leman Çalışkan

Pegasus Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

 

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

İlginizi Çekebilir
Şafak Altun ile Doğanın İnovasyonu üzerine konuştuk
Şafak Altun ile doğadan ilham alarak yazdığı, hiçbir zaman geç olmadığını vurguladığı ‘Doğanın İnovasyonu’ kitabı üzerine konuştuk…
Yiğit Caner Ertoşi ile kitapları ve yazarlık üzerine konuştuk
Altın Kalem Ödüllü Yiğit Caner Ertoşi, kitaplarını, yazarlığını ve yanında çok zor geçmiş çocukluğunu, yaşadıklarını anlattı…
13. Eğitimde Edebiyat Semineri gerçekleşti
Günışığı Kitaplığı’nın gelenekselleşen Eğitimde Edebiyat Semineri'nin 13.sü hafta sonu düzenlendi.
5. İstanbul Fellowship yarın başlıyor
Dünyadan yayımları 3 gün boyunca İstanbul’da 5. Kez buluşturacak İstanbul Fellowship programı yarın başlıyor…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
436
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
254
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
66
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
53
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
308
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
50
İsrail'deki üçüncü erken seçimlerin sonuçları paylaşıldı
İsrail'deki üçüncü erken seçimlerin sonuçları paylaşıldı
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir