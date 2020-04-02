Çöp poşetinden koruyucu tulum yaptı

1 Ölüm raporuna 'koronavirüs' yazıldı, test negatif çıktı Hollanda’da bakımevinde vefat eden ve ölüm raporunda "koronavirüs şüphesi" yazılan Türk kadının ailesi, gelen test sonucunun negatif çıkması sonrası anneleri ile vedalaşamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

2 İtalya’da bayraklar yarıya indirildi Koronavirüs salgınından en çok etkilenen, ölüm vakalarının zirve yaptığı İtalya’da belediye başkanları, hayatını kaybeden vatandaşlarının anısına bayrakları yarıya indirererk saygı duruşunda bulundu.

3 Merdivenaltı maske üretimine zabıta baskını Bursa’da zabıta ekipleri, korona salgını nedeniyle vatandaşın en çok talep ettiği dezenfektan ve maske üreten iki merdiven altı imalathaneye baskın yaptı.

4 Bursa'da koronavirüs hastaneye girmeden teşhis edilecek Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.

5 Erdoğan'dan iki ülke başbakanına mektup Koronavirüs sonrası dünyada en fazla kayıbı veren iki ülke İtalya ve İspanya liderlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için mektup yolladı.

6 1929 Ekonomik Buhranı nedir 1929 Ekonomik Buhranı, İkinci Dünya Savaşı öncesi Amerika'da ortaya çıkan, daha sonra bütün dünyaya yayılan en büyük ekonomik krizlerdendir.