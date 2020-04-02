Çöp poşetinden koruyucu tulum yaptı

Kahramanmaraş’ta yaşayan Ferhat Okur'un (22), korona virüsten korunmak için bulduğu ilginç yöntem görenlerin dikkatini çekiyor.
Okur, büyük boy çöp poşetini vücudunun yarısını kaplayacak şekilde kafasından geçirip sokakta geziyor.
Koronavirüsten çöp poşetiyle korunuyor VİDEO
POŞETİ HER GÜN DEĞİŞTİRİYOR
Çevredekilerin dikkatli bakışlarına aldırış etmeyen Ferhat Okur, her gün çöp poşetini değiştirdiğini söyledi.
"HERKES EVİNDE KALSIN"
Okur, “Korona virüsten korunmak için bu şekilde giyiniyorum. Çöp poşetini her gün değiştiriyorum ve herkese tavsiye ederim. Herkes evinde kalsın çıkmasın sokaklara kendi ve ailesi için.” diye konuştu.