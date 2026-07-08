Çorum FK, Gökhan Sazdağı transferini duyurdu
Süper Lig takımı Çorum FK, Beşiktaş'tan ayrılan deneyimli futbolcu Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sağ bek Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KAMPA KATILACAK
Tecrübeli oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)