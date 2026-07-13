Çorum'da çöp dökme kavgasında kan aktı

Çorum'da komşu iki iş yeri arasında çöp dökme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti.

Mobilyacılar Sitesi'nde yaşanan olayda, çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan iş yeri çalışanı S.Ü. bacağından yaralandı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, iş yeri sahipleri Ö.G. ile B.D. arasında başlayan tartışma kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada B.D.'nin arkadaşı olduğu öne sürülen R.A., yanında bulunan av tüfeğiyle Ö.G.'nin iş yerinde çalışan S.Ü.'ye ateş etti.

Saçmaların bacağına isabet ettiği S.Ü., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından tüfeği de yanına alan şüpheli R.A. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, arbede sırasında bir kişinin elindeki av tüfeğini doğrulttuğu anlar yer aldı.