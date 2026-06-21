Çorum'da duvarın arkasında 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çorum’un Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan iş yerinde günlerdir görülmeyen kediden şüphelenen çalışanlar, farklı alanlarda arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ancak aralıklı olarak gelen kedi sesi, aramanın yönünü değiştirdi.

Sesin ofis bölümündeki duvarın içinden geldiğini fark eden ekip, kedinin yerini tespit etti. Durumun netleşmesiyle birlikte kurtarma çalışması başlatıldı.

DUVAR KESİLEREK ULAŞILDI

Kedinin bulunduğu bölgeyi belirleyen iş yeri sahibi ve çalışanlar, duvarı dikkatlice keserek içeriye ulaştı. Uzun süren bekleyişin ardından duvar boşluğundan çıkarılan kedi, çalışanların ellerine adeta atlayarak kurtuldu.

Üç gün boyunca aç ve susuz kaldığı tahmin edilen kediye ilk müdahale iş yeri çalışanları tarafından yapıldı. Su verilen ve sakinleştirilen kedi kısa sürede kendine geldi.

"SESİ DUYUNCA HEMEN MÜDAHALE ETTİK"

Olayı anlatan iş yeri sahibi İbrahim Tığlı, kedinin kaybolduğunu fark ettiklerinde ilk başta durumu ciddiye alamadıklarını ancak sesleri duymalarıyla gerçeği anladıklarını söyledi.

Tığlı, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Yaklaşık 3 gündür kediyi göremiyorduk. Bir yerden ses geliyordu ama nereden geldiğini anlayamadık. En sonunda duvardan geldiğini fark ettik. Vurdukça ses daha da netleşti. Sonra duvarı kesmeye karar verdik. Kestiğimiz anda kedi bir anda üstümüze atladı. 3 gün boyunca orada mahsur kalmış. Hemen su verdik, sakinleştirdik."

ASMA TAVAN BOŞLUĞU TUZAK OLDU

Yapılan incelemede kedinin çatı katına çıkan bir kapıdan asma tavan arasına girdiği, buradan geri çıkamayarak dar boşluklar arasında ilerleyip duvar içine düştüğü belirlendi.

İş yeri sahibi, olayın yaşandığı alanın genellikle kullanılmadığını, kedinin o bölgeye tesadüfen girdiğini ifade etti.

HAYATINI KURTARAN TESADÜF

Tığlı, olayın en dikkat çeken yönünün ise o gün tesadüfen ofiste bulunması olduğunu belirterek, aksi halde kedinin çok daha uzun süre fark edilmeyebileceğini söyledi.

Kurtarılan kedi, kısa sürede sağlığına kavuşurken iş yerinde yeniden güvenli bir alanda yaşamaya devam ediyor.