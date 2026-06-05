Çorum'da gölete giren genç hayatını kaybetti
Çorum'da gölete giren 22 yaşındaki genç, boğularak yaşamını yitirdi.
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde arkadaşlarıyla Hoşur Göleti'ne giden Serkan Buğdaylı, serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra Buğdaylı'nın sudan çıkamadığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BOĞULACAK CAN VERDİ
Ekiplerce sudan çıkarılan Buğdaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Buğdaylı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)