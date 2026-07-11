Çorum'da husumetlisini sırtından vuran saldırgan kaçtı

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Çorum merkez Kale Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen H.M. ile Y.Ü.'nün (34) tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

H.M., yanında bulunan tüfekle ateş açarak Y.Ü.'yü sırtından yaraladı.

Y.Ü., yere yığılırken H.M. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede H.M.'nin kaçarken olayda kullanılmayan tabancayı otluk alana attığı belirlendi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.