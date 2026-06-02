Çorum’da ilk kez ekildi: Yerli buğday kuraklığa umut oldu

Çorum’da tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kuraklıkla mücadelede yeni çeşitler geliştirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ekilen “Kirve” buğdayı, sahadaki ilk gözlemlerde olumlu sinyaller verdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen buğday çeşidinin bölge iklimine uyumu, teknik ekipler tarafından yakından takip ediliyor.

DENEYSEL EKİM ÇALIŞMASI ÇORUM’DA BAŞLATILDI

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, “Kirve” isimli yazlık buğday çeşidi demonstrasyon alanında toprakla buluşturuldu.

Çalışmanın temel amacı; kuraklık riski bulunan dönemlerde üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunmak ve yazlık buğdayın bölgesel performansını bilimsel verilerle değerlendirmek olarak açıklandı.

TARLA GÖZLEMLERİNDE OLUMLU SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin yaptığı arazi incelemelerinde, buğdayın güçlü bir gelişim gösterdiği tespit edildi. Bitkilerde yoğun kardeşlenme oluştuğu ve gelişim sürecinin sağlıklı şekilde ilerlediği belirtildi.

Uzmanlar, “Kirve” çeşidinin başaklanma evresine sorunsuz şekilde geçmesinin, adaptasyon kabiliyeti açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

KURAKLIĞA DAYANIKLILIK ÖNE ÇIKIYOR

Demonstrasyon alanında yapılan değerlendirmelerde, buğday çeşidinin özellikle kuraklık stresine karşı dayanıklılık potansiyelinin dikkat çektiği ifade edildi. Bu özelliğin, bölgedeki üreticiler için önemli bir avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Tarım uzmanları, elde edilen ilk verilerin umut verici olduğunu ancak kesin sonuçlar için hasat döneminin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

VERİM ANALİZLERİ HASATTA YAPILACAK

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında başak sayısı, dane verimi ve kalite kriterleri gibi detaylı ölçümler yapılacak. Elde edilecek veriler, bölgede yetiştirilen kışlık buğday çeşitleriyle karşılaştırılacak.

Bu analizlerin, “Kirve” buğdayının yaygın üretime uygun olup olmadığı konusunda belirleyici olacağı ifade edildi.

YERLİ VE MİLLİ TOHUMDA STRATEJİK ADIM

Tarım yetkilileri, yerli tohum çeşitlerinin geliştirilmesinin hem gıda güvenliği hem de tarımsal bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. “Kirve” buğdayının başarılı olması halinde, Çorum ve benzeri iklim bölgelerinde üretim deseninin değişebileceği değerlendiriliyor.

Çalışma, Türkiye’nin yerli tarım çeşitleri geliştirme hedefleri kapsamında önemli bir adım olarak görülüyor.