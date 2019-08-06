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Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Kardeşinin anısını yaşatmak isteyen ağabeyi, her ölüm yıl dönümünde, traktöre taktığı pullukla sürdüğü buğday tarlasına 'Ömer' yazıyor.

DHA | 06.08.2019 - 10:18..
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Çorum'un Alaca'daki sanayi sitesi esnafından, 2 çocuk babası Mesut Turan'ın kardeşi Ömer Turan, 2010 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turan, kardeşinin her ölüm yıl dönümünde, traktöre taktığı pullukla sürdüğü buğday tarlasına 'Ömer' yazıyor.

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

"KALEMLE KAĞIDA YAZAR GİBİ TARLAYA KAZIYORUM"

Kardeşinin ölmeden önce tarla ve bahçe işleriyle ilgilendiği belirten Mesut Turan, şimdi bu işleri kendisinin yaptığını söyledi. Turan, "Kardeşimin iş yaptığı tarlalarda şimdi ben çalışıyorum. Buralardan her geçtiğimde onun hatıraları gözümde canlanıyor. Acısına dayanamıyorum. Ben de hatırasını yaşatmak için her yıl buğday hasadından sonra traktörümle kocaman harflerle tarlaya 'Ömer' yazıyorum. Kalemle kağıda yazar gibi kardeşimin adını tarlaya kazıyorum. Görenler şaşırıyor. Tarlanın yanında şehirler arası yol var. Oradan araçlarıyla geçenler görüp, bölgedeki tanıdıklarına soruyorlar. Kardeşim için dua etseler, bana yeter." diye konuştu.

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

Çorum'da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor

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