Çorum’da otomobille ticari araç çarpıştı: 2’si ağır, 5 yaralı
Kent merkezinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Çorum'da Yeni Osmancık Kavşağı'nda S.G. yönetimindeki otomobil ile O.U. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Savrulan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçlarda sıkışan O.U., S.G. ve S.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kimlikleri belirlenemeyen 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)