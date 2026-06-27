Çorum’da otomobille ticari araç çarpıştı: 2’si ağır, 5 yaralı

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Çorum'da Yeni Osmancık Kavşağı'nda S.G. yönetimindeki otomobil ile O.U. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçlarda sıkışan O.U., S.G. ve S.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimlikleri belirlenemeyen 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.