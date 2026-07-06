Cristiano Ronaldo basın toplantısında gazetecileri topa tuttu!

41 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyeri, Dünya Kupası hedefi ve kendisine yönelik eleştiriler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Portekizli efsane ve gazeteciler arasında yaşanan diyaloglar basın toplantısına damga vurdu.

"KARİYERİMİ SİZ GAZETECİLER İSTEDİĞİNİZ ZAMAN SONLANDIRMAYACAĞIM"

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin ne zaman biteceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Ronaldo, "Kariyerimi ben istediğim zaman sonlandıracağım. Siz gazeteciler istediğiniz zaman değil" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, uzun süredir kendisine yönelik eleştiriler olduğunu belirtti.

"23 YILDIR BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Ronaldo, "23 yıldır beni yok etmeye çalışıyorsunuz, ama bunun bir yararı olmadığını anladınız. Bu sadece zaman kaybı, defalarca deniyorsunuz ama hiçbir işe yaramıyor. Buna tamamen alıştım. Beni daha çok sevenler de var, daha az sevenler de; bu hayatın bir parçası ve benim de tercihlerim var.” dedi.

Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanmanın kariyerindeki yerini değiştirmeyeceğini dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası'nı kazansam da daha yüksekte olmam, kazanmasam da daha aşağıda olmam. Çok şükür hiçbir eksiğim yok. Tanrı bana çok cömert davrandı. Elbette kupayı kazanmak için buradayız ama sonunda sadece bir takım kazanacak" açıklamasında bulundu.

"41 YAŞINDAYIM VE ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM"

41 yaşında olduğunu hatırlatan Cristiano Ronaldo, performansına da değindi.

Ronaldo, "Evet, yaşlandım. 41 yaşındayım ve artık eskisi gibi değilim. Ancak hiçbir şey değişmedi. Ben hala gol atıyorum. Umarım yarın da gol atarım. Ben atamasam da umarım takım arkadaşlarımdan biri atar" dedi.

Ronaldo'ya, 41 yaşında Dünya Kupası'nda oynamanın en zor yanının ne olduğu soruldu.

Portekizli futbolcu bu soruya, "Siz gazetecilerle konuşmak. Özellikle beni sevmeyen gazetecilerle. Siz de onlardan birisiniz, biliyorum. İnsanların yüzlerini unutmam. Bir kez görmem yeterli" yanıtını verdi.