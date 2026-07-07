Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası defteri kapandı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Büyük mücadelede gülen taraf İspanya oldu.

90+1. dakikada Mikel Merino'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İspanya, adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu sonucun ardından Portekiz turnuvaya veda ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı.

Böylece efsane futbolcu, kariyerindeki son Dünya Kupası maçına çıkmış oldu.

TARİHE GEÇEN REKORLAR

Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki 27. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, turnuva tarihine geçen önemli başarılara imza attı.

Yıldız futbolcu, erkekler Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bunun yanı sıra Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinde toplam 25 gole ulaşan ilk futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı.

SON DÜNYA KUPASI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

41 yaşındaki yıldız isim, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu olmayı da başardı.

Cristiano Ronaldo, Hırvatistan'a karşı oynanan ve Portekiz'in 2-1 kazandığı maçın ardından 2026 Dünya Kupası'nın kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını duyurmuştu.

Deneyimli futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası kariyerini noktaladı.

Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Ronaldo, geride unutulmayacak rekorlar ve sayısız anı bırakarak turnuvaya veda etti.