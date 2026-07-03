Cristiano Ronaldo penaltı atarken 'Bismillah' çekti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede geri düşen Portekiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Hırvatistan golü buldu. Stanisic'in ortasında topla buluşan Perisic, yaptığı vuruşla Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

66. dakikada hakem, Hırvatistan ceza alanındaki olası penaltı pozisyonu için VAR kontrolüne gitti.

PENALTIDA TOPUN BAŞINA GEÇTİ

İncelemenin ardından Portekiz lehine penaltı kararı verildi.

67. dakikada topun başına geçen Cristiano Ronaldo, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

O anlarda Portekizli efsanenin yüzüne yapılan yakın çekimde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

BİSMİLLAH DEDİ, GOLÜNÜ ATTI...

Ronaldo'nun, vuruş öncesinde dudaklarından "Bismillah" sözünün döküldüğü anlar, yayıncı kameralar tarafından kaydedildi.

Daha sonra Cristiano Ronaldo, büyük bir soğukkanlılıkla kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi ve takımını yeniden maça ortak etti.

İşte o anlar...