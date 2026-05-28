Cuma günü için “20 cm” uyarısı: İşte kar yağışı beklenen yerler
Haziran ayına sayılı günler kala uzmanlardan kar uyarısı geldi. Cuma günü etkisini gösterecek olan kuvvetli yağış dalgası öncesi uzmanlar, bazı şehirlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşabileceğini belirtti.
Karadeniz’in büyüleyici doğasına sahip Rize, mayıs ayının son günlerinde adeta kıştan kalma bir güne uyanmaya hazırlanıyor.
Meteoroloji uzmanlarından alınan son bilgilere göre, cuma günü bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yoğun bir kar yağışı dalgası etkili olacak.
Özellikle Rize’nin dünyaca ünlü yaylalarında kar kalındığının 15 ila 20 santimetre arasında bir örtü oluşturması bekleniyor.
İşte beyaz gelinliği giyecek şanslı yaylaların listesi:
KAR YAĞIŞI BEKLENEN YERLER
Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre, Cuma günü kar yağışı beklenen yerler şöyle:
Samistal
Kavrun
Avusor
Gito
Pokut
Huser
Anzer
Ovit
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi