Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a gelmek istemiyordum

Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, 30 Nisan tarihinde siyah-beyazlı kulübü ziyaret etmişti.

Konuyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında, 2010-12 ve 2015-20 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma’yı ağırladı. Başkanımız Adalı, Ricardo Quaresma ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verilmişti.

Beşiktaş Kulübü, bu ziyaret sırasında 42 yaşındaki futbolcuyla gerçekleştirdiği röportajı resmi YouTube hesabından paylaştı.

"ESKİ STADYUM DAHA İYİYDİ"

Eski İnönü Stadı'nın atmosferini özlediğini söyleyen Quaresma, "Benim için eski stadyum daha iyiydi. Bize karşı oynamaya gelen oyuncular için daha korkutucuydu. Eski stadyumu özledim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ETKİLENDİM"

Porto formasıyla İnönü Stadı'nda oynadığı maç sonrası yaşadıklarını da anlatan Quaresma, Beşiktaş taraftarının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Portekizli yıldız, "Beşiktaş-Porto maçında son dakikalarda golü ben attım ve 1-0 kazandık. Maç sonunda tüm stadyum adımı haykırmaya başladı. Bu normal değildi çünkü ben Porto oyuncusuydum. Çok etkilendim. Beşiktaşlı bir görevli Porto formamı taraftarlardan birine vermemi söyledi. Formayı verdiğimde tüm stat tekrar adımı haykırdı." ifadelerini kullandı.

"GELMEK İSTEMİYORDUM"

Quaresma ayrıca, Beşiktaş'a transfer olmadan önce Türkiye'de forma giymek istemediğini de açıkladı.

"Beşiktaş'a ilk geldiğimde gelmek istemiyordum. Çünkü Beşiktaş'ı biliyordum ama ülkeyi bilmiyordum." diyen Quaresma, düşüncelerinin Türkiye'ye geldikten sonra değiştiğini belirtti.

"BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK AŞKLARIMDAN"

Portekizli eski futbolcu, "Buraya geldiğimde havaalanındaki o kalabalığı gördüğümde 'Evimdeyim' dedim. Bu taraftarlar için her şeyimi vermem gerekecek diye düşündüm. Bugün Beşiktaş'ın en büyük aşklarımdan biri olduğunu söyleyebilirim." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.