Cuma vakitleri: 10 Temmuz 2026 il il namaz saatleri
Cuma namazı için hazırlık yapan Müslüman alemi, öğle ezanını da yaşadığı il kapsamında takip ediyor. Peki; bugün cuma namazı saat kaçta? 10 Temmuz 2026 cuma namazı vakitleri haberimizde...
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Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazı öncesinde, il il namaz vakitleri araştırılmaya başlandı.
Cuma ibadetini cemaatle eda etmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirde öğle ezanının okunacağı saati merak ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 10 Temmuz 2026 cuma namazı vakitleri, il il belli oldu.
Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte şehirlere göre cuma namazı saatleri...