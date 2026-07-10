Cuma vakitleri: 10 Temmuz 2026 il il namaz saatleri

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazı öncesinde, il il namaz vakitleri araştırılmaya başlandı.

Cuma ibadetini cemaatle eda etmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirde öğle ezanının okunacağı saati merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 10 Temmuz 2026 cuma namazı vakitleri, il il belli oldu.

Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte şehirlere göre cuma namazı saatleri...

10 TEMMUZ CUMA VAKİTLERİ:

İstanbul cuma namazı vakti

Ankara cuma namazı vakti

İzmir cuma namazı vakti

Diyanet ezan vakitleri ekranı