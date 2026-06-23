'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' ünvanıyla 'denetim'e gözaltı
Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp, sözde denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olan Ferhat A. ile beraberindeki 5 kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" soruşturmasında gözaltına alındı.
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Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat A. adlı bir kişi ile beraberindekilerin Afyonkarahisar'da bir AVM'de "denetim" yaptıkları görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
Tepkilere yol açan görüntülerde Ferhat A. ile yanındakilerin, kendilerinin kamu görevlisi olduğu yönünde bir izlenim uyandırarak mağazalara girdikleri görülüyordu.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Ferhat A. ile yanındaki 5 kişi için gözaltı kararı verdi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Düzenlenen operasyonla Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y., Ankara'da gözaltına alındı.
6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)