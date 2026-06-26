Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Sakarya'da

AK Parti kadroları 33. kez istişare için toplanıyor...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek ve üç gün sürecek olan kamp programı, yaşamı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen "Şule: Senin Hikayen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak.

Toplantının resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kamp programı, "Parti Politikaları Oturumu" ve "Ortak Akıl Oturumu" olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak "Parti Politikaları Oturumu"nda, partinin kurumsal hafızasının ve gelecek hedeflerinin değerlendirilmesi, temel politikaların analiz edilmesi ve stratejik vizyonun istişare edilmesi amaçlanıyor.

Katılımcılar, eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda belirlenen temalar çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaşacak.

Oturumlarda dile getirilen katkı, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.

BAKANLAR DÖNÜŞÜMLÜ SUNUM YAPACAK

Kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenecek "Ortak Akıl Oturumu" ise güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları altında gerçekleşecek.

Bakanlıkların temel icraat alanlarının tüm yönleriyle ele alınacağı tematik oturumlarda, ilgili bakanlar dönüşümlü olarak sunum yapacak.

Böylece tüm katılımcılar, dört ana başlıkta yapılan değerlendirmeleri doğrudan dinleme imkanı bulacak.

Programlar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi beklenirken, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin de açık hava gösteriminin yapılması planlanıyor.

Kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu gerçekleştirilecek. Kamp programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.

BAKANLAR, GERİ BİLDİRİMLERİ DİNLEME FIRSATI BULACAK

Bu yılki kampın önceki toplantılardan farklı olarak daha interaktif bir yapıda planlandığı öğrenildi.

Parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkan tanıyan bir format benimseyecek.

Program kapsamında milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, beklenti ve sorunları doğrudan kabine üyelerine aktaracak.

Bakanlar ise hem yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayarak sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı bulacak.

Kampa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELDİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek olan AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter Sapanca Kırkpınar’a iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alanda bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri karşıladı