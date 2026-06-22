Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet eleştirisi: Kavgayla anılması doğru değil

AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Ankara'nın öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun da bu kentte gerçekleştiğini hatırlattı.

Konuşmasında birçok kritik başlığa değinen ve AK Parti'nin savunma sanayii, ekonomi, kalkınma, dış politika, Terörsüz Türkiye gibi önemli meselelerdeki faaliyetlerine değinen Erdoğan, iç karışıklıkları dışında konuşulmayan muhalefeti de eleştirdi.

"RAKİBİMİZ DE OLSA KAVGAYLA ANILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yaşanan çatışmalar, kavgalar, atışmalar, istifalar, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP'nin üretmede isminin geçmediğini belirten Erdoğan, "Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla ve gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin muhalefet probleminin her geçen gün arttığına değinen Erdoğan, "Kavgasız günleri geçmiyor." dedi.

"MİLLETE SUNABİLECEKLERİ BİR PROJELERİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar, bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler.

Biliyorsunuz, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten ve hamasetten başka cümleleri yok.

Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok.

"MUHALEFETİN KRONİKLEŞMİŞ VİZYON SORUNUNU BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİK"

İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız ve gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar.

İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.

Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi ve hizmet etmeyi maalesef öğretemedik.

Dış politika, savunma, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.

"TÜRKİYE'NİN MUHALEFET AÇIĞI GİDEREK BÜYÜYOR"

Şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor.

Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe, inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.

"ESERLE YARIŞACAK BİR MUHALEFET GÖRMEK İSTİYORUZ"

Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla ve gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.

Biz karşımızda, iç karışıklıklarla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde ve fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.

Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.

"ANKARA'NIN KALBİ BUGÜN BU SALONDA ATIYOR"

Sevgili Ankaralılar, AK Parti Ankara İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.

'Bu Sevdanın Adı Ankara' programında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Babalar Günü'nün ertesinde sizleri bir araya getiren, hasbihal etmemize ve kucaklaşmamıza vesile olan Ankara İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Ankara'mızın 25 ilçesindeki bin 427 mahallesindeki vatandaşlarıma buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Salonlara sığmayan şu coşkunuz, şu tutkunuz, şu sevdanız için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.

Görüyorum ki Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah diyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.

Rabbim son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık ve gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin. Sizin gibi hasbi ve samimi yol arkadaşlarını şahsıma nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun.

İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza kadar Ankara'mızın her kademesinde bu davaya gönül veren, bu yürüyüşe eşlik eden, emeğini, gayretini, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum.

Ankara Teşkilatımız için de AK Parti'nin Türkiye'ye, dünyaya ve insanlığa yeni sözler söylemesinde katkısı olup da darıbekaya irtihal etmiş tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim kabirlerini nur, mekânlarını inşallah cennet eylesin diyorum.

"25. YAŞIMIZI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

20 Ağustos'ta inşallah bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara, bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emekleme sürecinden iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk.

Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika ve turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu.

Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin bir başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, millî gelirimizi ise 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek, hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

"KÜRESEL SİYASETİN OYUN KURUCUSUYUZ"

Türkiye'yi küresel siyasetin oyun kurucularından biri yapacağımızı söylesek, hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayallerimizi gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla ve sessiz devrimlerimizle, Türkiye'ye çağ atlattık.

Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla ve şerefle nakşettirdik. Sizlerle bu yolları yürüdük. Sizlerin huzurunda, şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara, bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur. Bu buluşma vesilesiyle Ankaralı vatandaşlarımla birlikte teşkilatımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımızdan yöneticilerimize, belediye başkanlarımızdan belediye meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimize kadar herkese, bizlere sahip çıktıkları ve Türkiye'nin kalkınma ile demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum.

"ANKARA SIRADAN BİR BAŞKENT DEĞİLDİR"

Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara'nın muhabbetine, vefasına ve bize mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, millî direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, Hacı Bayram-ı Veli'nin "Çalabım bir şar yaratmış, iki cihan arasında" diyerek selamladığı, Yesevi dervişlerini ağırlayan, sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir.

Ankara, bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını ve oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri Fetih müjdesine koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahraman Kazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık.

Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakârlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez. Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti ve bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir.

"ANKARA BU SENE ÖNEMLİ ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Değerli kardeşlerim, böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz, Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Toplantısı'nı Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri, zirve vesilesiyle başkentimizde misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

"ANKARA HAVALİMANI RESMİ UÇUŞLARDA ÖNEMLİ KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Geçen hafta Ankara'mıza bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadık. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askerî havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik.

İlk etapta NATO Zirvesi için kullanacağımız, ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız, Esenboğa'nın hem hava yolu hem de kara yolu trafiğini rahatlatacak.

Havalimanı, genişletilmiş pisti, yeni apronları ve modernize edilmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara hizmet verecek ve resmi uçuşlarda önemli kolaylık sağlayacaktır.

Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz.

"ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞANLARDAN OLDUK"

Değerli kardeşlerim, burada şu vizyon ve ufuk farkına da dikkatinizi özellikle çekmek isterim. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk.

Su sıkıntısı mı var? Yeni barajlar ve isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar ve yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevre ile ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla ve millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik.

"ANKARA'YA TOPLAM 4 TRİLYON 280 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"

Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri ve sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira. İnşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira.

Eğitimde 236 milyar lira. Gençlik ve sporda 51 milyar lira. Sosyal yardımlarda 245 milyar lira. Sağlıkta, yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık.

"BAHANE ARAMADIK, MAZERETLERE SIĞINMADIK"

Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormancılıkta 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira. Enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk.

Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına, "Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır." gibi absürt tezlerle çıkmadık.

"86 MİLYONUN TAMAMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, kendi gündemimize odaklanıyor ve milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyoruz.

Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha büyük bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümektedir. Yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır.

Ankara İl Teşkilatımız, 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara, üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur.

Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden AK Elçiler Projesi'nden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canıgönülden tebrik ediyorum.

Önümüzdeki yaklaşık iki yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz ve çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyüktür. Yükümüz ağırdır.

Türkiye Yüzyılı'na giden yolda unutmayın, her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine ve duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum.

Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin diyorum. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Kalın sağlıcakla."