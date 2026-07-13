Kemal Kılıçdaroğlu: Haluk Levent ve Ahbap'a çok şaşırdım

Türkiye bu olayı konuşuyor.

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinde topladığı bağış paraları ile gündeme gelen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında derneğin Başkanı Haluk Levent, Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Dosyada yaklaşık 1 milyar dolarlık bir bahis iddiası yer alırken birçok vatandaş daha önce yaptığı bağışlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 canlı yayınında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün moderatörlük koltuğunda oturduğu programda Kılıçdaroğlu'na Haluk Levent soruldu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Kılıçdaroğlu sorulan soruya "Çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım." yanıtını verirken meselenin temeline inilmesi gerektiğini söyledi.

Devletteki kurumlara güvenin azaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu nedenle insanların paralarını başka yerlere verdiklerini bu adreslerden birinin de Haluk Levent olduğunu söyledi.

Sosyal medyada bir kadın Haluk Levent'e karşı hayal kırıklığını ağlayarak anlattı

HAYAL KIRIKLIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yargılama sürecinin devam ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, yine de mevcut verilere bakılarak bir hayal kırıklığının yaşandığını kabul etti.

CHP Genel Başkanı konuşmasının devamında bir kez daha temel nedenin devletin bu konuda görevli olan temel kurumlarının halka güven verememesi olduğunu ifade etti.