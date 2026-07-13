Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem

Gurbetçiler, her yaz tatilini memleketlerinde aileleriyle geçirmek için büyük bir özlemle Türkiye'ye geliyor..

Bu kapsamda gurbetçilerin Türkiye’de yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yaşadığı mağduriyetleri çözmek için Bakanlık harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı.

ALTSOY VE ÜSTSOY İÇİN YENİ KOLAYLIK

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme ile gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçları; araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla, kendileri araçta olmasa dahi ikamet yeri yurt dışında olan eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba (üstsoy) ile çocukları ve torunları (altsoy) tarafından kullanılabilecek.

ARAÇ SAHİBİNİN BULUNMASI HALİNDE KULLANIM İMKÂNI GENİŞLETİLDİ

Yapılan düzenlemeyle ayrıca, araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar, ikamet yeri yurt dışında bulunan kişiler tarafından da kullanılabilecek.

Bunun yanı sıra, acil durumlarda araç, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye’de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bu düzenlemeyle birlikte, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkân sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor.