Suudi Arabistan'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı

Orta Doğu'da yüksek tansiyonlu günler yaşanıyor.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

Ateşkes anlaşması fiilen rafa kalkarken bölgedeki çatışma sadece bununla sınırlı değil.

HUSİLER SUUDİA ARABİSTAN'A SALDIRDI: SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdığını açıkladı.

Maliki, "Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan balistik füzeler tehdidi nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

HUSİLER, HAVALİMANI'NIN HEDEF ALINDIĞINI İDDİA ETTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

HAVAALANLARI UÇUŞLARA KAPATILDI

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.