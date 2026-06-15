Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Azerbaycan, Milli Kurtuluş Günü'nü kutluyor.

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Haydar Aliyev'in 15 Haziran 1993 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti başkanlığına seçilmesini Milli Kurtuluş Günü olarak kabul ediyor.

"KARDEŞLERİMİZE TÜRKİYE'NİN SELAMLARINI İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutlamak için mesaj paylaştı.

Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da 1993'ün başlarında silahlı gruplar arasında yaşanan olaylar nedeniyle bölünme tehlikesi ortaya çıkmıştı.

1993 Haziran ayının başlarında Azerbaycan ordusuna bağlı bazı birliklerin hükümete karşı kalkışma içine girdi. Bazı devlet temsilcilerini rehin alan cuntacı askerler, cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanının istifasını istedi.

Bakü'ye ilerlemeyi hedefleyen cuntacılarla çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenler oldu.

Hükümet, o dönem Nahçıvan Yüksek Meclisi başkanlığı yapmakta olan Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etti.

Olaylara müdahale etmek üzere Bakü'ye gelen Haydar Aliyev, istifa eden İsa Gamber'in yerine 15 Haziran'da parlamento başkanlığına seçildi.

Haydar Aliyev'in Bakü'ye gelerek otoriteri toparlaması üzerine daha sonraki yıllarda Azerbaycan Milli Meclisi'nce 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü olarak kabul edildi.