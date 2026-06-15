Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Müzakerelerde Türkiye'nin de katkısı olan ABD-İran arasındaki varılan mutabakat, dünya gündeminde yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD-İran arasındaki anlaşma başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ABD-İRAN ARASINDAKİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'e Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirttiği açıklandı.

SURİYE

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye’deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye’nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

KIBRIS VE GAZZE DE ELE ALINDI

Görüşmede Kıbrıs Adası’ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan’daki insani durum da ele alındı.