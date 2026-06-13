Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i ölüm yıl dönümünde andı

Doğu ile Batı arasında fikir köprüsü kuran yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç, 13 Haziran 1987'de, 71 yaşında hayata veda etti.

Meriç, ölümünün 39'uncu yıldönümünde de anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda bir mesaj yayınladı.

"GÖNÜLLERDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Müellifi olduğu eserlerle, edebiyatımıza kazandırdığı tercümelerle, ilim ve düşünce dünyamıza yaptığı eşsiz katkılarla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç’i vefatının 39’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.”