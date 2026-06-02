Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Yoğun diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerine değinildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladığını belirtildi.

İki lider Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konuları ele aldı.

"NORMALLEŞME DOĞRUDAN TİCARETİN BAŞLATILMASINA YÖNELİK ADIMLARLA SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı.