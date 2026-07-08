Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeniçeriler' açıklaması: Batılı liderler övgüyle bahsetti

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NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Zirveye başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere çok sayıda önemli lider katıldı.

Ana toplantı ve ikili temasların ardından zirve tamamlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

BATILI LİDERLERİ ŞAŞIRTAN YENİÇERİLER SORULDU

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken sorular yöneltilirken bunlardan bir tanesi karşılama törenlerinde kullanılan Yeniçerilerle ilgili oldu.

Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Batılı liderler Yeniçerileri nasıl karşıladı?" sorusunu yöneltti.

"BAZILARI 'BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ' DEDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soruya yanıt olarak olarak şu ifadeleri kullandı:

“Övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, 'Gerçekten muhteşemdi' dediler.



Hatta bazıları, 'Biz Yeniçerilerinizi tanırız' dediler.”

ÖZEL OLARAK HAZIRLANDILAR

Zirve kapsamında gerçekleştirilen karşılamalarda Yeniçeri takımı ve tarihteki 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerlere yer verilmişti.

Öte yandan i resepsiyon ve akşam yemeği için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan karşılamada mehter marşı çalınmıştı.

Donald Trump gözlerini mehter takımı ve Türk Devletleri bayraklarından alamadı