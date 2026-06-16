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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti

AA AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisine Ankara'da devam ediyor. 

Dün Kabine toplantısı sonrası bugün yoğun mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı, bazı kabuller gerçekleştirdi. 

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

DİĞER GÖRÜŞME HUERTAS İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti.

KADİR ÖZKAYA DA YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)