Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisine Ankara'da devam ediyor.
Dün Kabine toplantısı sonrası bugün yoğun mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı, bazı kabuller gerçekleştirdi.
FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'U KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
DİĞER GÖRÜŞME HUERTAS İLE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti.
KADİR ÖZKAYA DA YER ALDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)