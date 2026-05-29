Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin iadei lokum ikramına "Dikkat ediyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kıldı.

Cuma namazı çıkışı gazetecilere konuşan Erdoğan, İstanbul'un fethinin yıldönümünü olan 29 Mayıs'ın Kurban Bayramı'na denk gelmesinin altını çizerek, "İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebi ile Haliç Kongre'de bir kutlama yapacağız, şu anda tıklım tıklım dolu." diye konuştu.

"AYASOFYA'DA NAMAZ KILMAK AYRI BİR GÜZELLİK"

Erdoğan aynı zamanda İstanbul'un fethinde Ayasofya Camisi'nde namaz kılınmasını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Ayasofya'da namazımızı kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya yürüyüş oldu ve İstanbullu burada cumayı kıldı bu da ayrı bir güzellik."

"GÜNDÜZ HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDEYİZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlaması'na katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne gideceğini belirten Erdoğan, "Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizleri kutlamak istiyorum." dedi.

"BEN DİKKAT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilere lokum ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine lokum uzatılması üzerine ise "Ben yemiyorum, dikkat ediyorum" diyerek karşılık verdi.