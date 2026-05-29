Fethiye'de turiste dondurma fiyatı şoku: Bir top dondurma 190 TL

Türkiye, 2026 turizm sezonunda önemli bir hareketlilik yaşıyor.

Yılın ilk aylarında turist sayısında artış kaydedilirken, özellikle Kurban Bayramı vesilesiyle tatil beldelerinde yoğunluk yaşandı.

Turistik bölgelerdeki bazı işletmeler tatil sezonunu da fırsat bilerek, fiyatları yukarı çekiyor.

LAHMACUN FİYATI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Bayramın 9 güne çıkarılmasıyla soluğu Akdeniz kıyılarında alan vatandaş, geçtiğimiz günlerde, önemli bir tatil destinasyonu olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir işletmenin menüsüyle şoke olmuştu.

Ağızları açık bırakan fiyatların sosyal medyaya yansımasıyla Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş, işletme mercek altına alınmıştı.

Fethiye'de tatilcilere bin 450 liralık lahmacun satışı

250 LİRALIK DONDURMA ŞAŞKINLIK YARATTI

Benzer haberlerin gündeme geldiği Fethiye'de tatil yapan bir Alman turist, bu kez aldığı dondurmanın fiyatına sosyal medyada tepki gösterdi.

Marcel adlı turist, bir top dondurmaya 190 TL, külah için ise ekstra 60 TL ödediğini belirterek "Bu normal mi?" diye sordu.

Paylaşım, turistik bölgelerdeki fiyatlandırma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.