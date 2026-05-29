Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 573. Yılı Programı'nda

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü.

Aynı zamanda Kurban Bayramı'nın da 3. gününde Haliç Kongre Merkezi'nde yıldönümüne özel program düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları şunlar:

"Öncelikle her birinizin kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan bütün vatandaşlarımın gönül coğrafyasındaki her bir kardeşimin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın İslam Dünyası ve insanlık için mübarek olmasını niyaz ediyorum.

Bayram en şok da çocuklar için bayramdır. Türkiye'nin tüm çocuklarının dünyanın tüm çocuklarının bayramını tebrik ediyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.

Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yansıra birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz günlerdir. Milletçe bu ruhu çok daha diri idrak ediyoruz. Garip gurebanın kapısını çalıyor yetimin başını okşuyor ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz.

Bayramlar ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Dünyanın en ücra köşesine kadar milletimizin şefkat ve merhamet elini ulaştıran sivil kuruluşlara hasleten teşekkür ediyorum.

Şu anda Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını rabbimden niyaz ediyorum."

