Vladimir Putin’in yaşlanmayı yavaşlatma arayışı: 26 milyar dolarlık program

Yaşlanmamak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de en büyük derdi haline geldi.

Uzun zamandır tüm dünyada yaşlanmayı geri çevirmenin mümkün olup olmadığı tartışılırken, Rusya da bu alana yöneldi.

Wall Street Journal’ın haberine göre Putin, Kremlin destekli yaşlanmayı yavaşlatma programı başlattı.

26 MİLYAR DOLAR KAYNAK HARCANDI

Habere göre Kremlin’in desteklediği projelerin odağında; 3D organ basımı, küçük laboratuvar domuzlarında insan organı büyütme, gen terapisi ve soğuk terapi gibi yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik çalışmalar yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre Rusya bu çalışmalara toplam 26 milyar dolar kaynak aktardı.

KISA VADELİ HEDEF İÇİN ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Ayrıca programın kısa vadeli hedefinin, 2030 yılına kadar insan organlarının problemsiz olarak değiştirilebilmesini mümkün hale getirmek olduğu ve bu doğrultuda yoğun çalışmaların yoğunlaştığı belirtildi.

Haberde, Kremlin Basın Servisinin tüm bu projelerin devlet tarafından desteklendiğini ve çok sayıda bilimsel araştırma kurumunun çalışmalara katıldığını açıkladığı aktarıldı.

PUTİN'İN KIZI DA PROGRAMDA

Dikkat çeken bir diğer detay ise Vladimir Putin’in kızının da programın üst kademelerinde görev alıyor olması oldu. Ancak Putin’in kızı hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı.

Putin’in yaşlanma ve yaşam süresi konusundaki ilgisi daha önce de gündeme gelmişti.

150 YAŞINA KADAR YAŞAMA İHTİMALİ

Vladimir Putin’in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçmişte yaptığı ve mikrofonlara yansıyan bir sohbette organ nakilleri ile insanların 150 yaşına kadar yaşayabilme ihtimali üzerine konuştuğu belirtilmişti.

Bu ifadeler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.