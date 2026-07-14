Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidiyor.

Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani, vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda, Katar'a bir taziye ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BUGÜN GİDİYOR

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde Katar’a bir taziye ziyaretinde bulunacaklardır."

74 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir tedavi gören eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin dün 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

4 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Şeyh Hamed'in vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devretmişti.