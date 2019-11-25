Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu

Resmi temaslar için Katar'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

ORTAK PROJELERİMİZ İLİŞKİMİZİN OMURGASIDIR

"Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz.

'Katar ile askeri güvenlik ve sanayii alanında ortak projelerimiz, ikili ilişkilerimizin ortak omurgasını teşkil ediyor.'





KİMSE BURADAKİ VARLIĞIMIZDAN RAHATSIZ OLMAMALI

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir. Bu üssün kapatılmasını isteyenler ülkemizin Katar’ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemedi.'

(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı.





KÖRFEZ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Türkiye olarak, köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem veriyoruz.

(Katar'daki Türk askeri üssü) Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak.