Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbıstan- Türkiye İş Forumu'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbıstan'da...

Sırbıstan- Türkiye İş Forumu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları;

TÜRK YATIRIMLARI 200 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firması 800'ü geçti. Türk yatırımları 2018'de 200 milyon dolara ulaştı.





İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

2010 yılından bu yana ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı. Daha büyük hedefler için iş adamlarına görev düşüyor.

Tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan iki ülkenin ilişkilerini geliştireceği en önemli alanlardan biri de turizm." dedi.