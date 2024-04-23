Kurabiye hamuruna 1 çay kaşığı koyun, bayatlama derdini unutun Tuzlu kurabiye hamuruna ekleyeceğiniz bir çay kaşıklık malzeme ile kıyır kıyır bir lezzet elde edeceksiniz. Bayatlama olayı da olmayacak.

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Ev yapımı tuzlu kurabiye tarifleri, pastaneleri aratmıyor.

Misafirleriniz için kolları sıvadıysanız, ipuçlarını da es geçmeyin.

Bir kez yiyen tarifini isteyecek, kıyır kıyır lezzeti şoke edecek.

Ne bayatlıyor, ne yumuşuyor.

İşte muhteşem kurabiyenin sırrı...

Sirkeli kurabiye tarifi

Eğer kurabiyenizin harcına bir veya iki damla kadar sirke damlatırsanız kurabiyeler ağızda dağılacaktır.

İşte sirkeli kurabiye tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı vanilya özütü

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Fırını 180 dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin veya yağlayın.

Bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın.

Sirkeyi ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu birleştirin. Bu karışımı tereyağı karışımına ekleyin ve yumuşak bir hamur oluşturana kadar karıştırın.

Hamuru buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayın ve hafifçe bastırarak kurabiye şekli verin. Üzerlerine isteğe bağlı olarak toz şeker serpebilirsiniz.

Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumalarını bekleyin.

Soğuduktan sonra servis yapabilir veya hava geçirmez bir kapta saklayabilirsiniz.